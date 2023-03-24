Футбол Карпина не способствует успехам сборной России. Игра с Ираном — ниже всякой критики

1:1 в гостевом матче с Ираном — удача для сборной России. Соперник был значительно острее, превзойдя нашу сборную по ударам (19-6) и ударам из штрафной (11-1). Где-то хозяевам не хватало точности, в каких-то эпизодах нас выручал вратарь Матвей Сафонов, в активе которого сразу шесть спасений.

Главная проблема — игроки сборной России регулярно теряли мяч на своей половине поля

Несмотря на превосходство в остроте, сборная Ирана уступила нашей команде по владению мячом (48%—52%). Но если соперник умеючи продвигался к чужим воротам, то команда Валерия Карпина регулярна допускала потери на своей половине поля.

Известно, что Валерий Карпин предпочитает играть по схеме 4-3-3. При владении мячом его команда старается выходить от своих ворот к чужим за счёт розыгрыша мяча низом, в котором участвуют не только защитники, но и вратарь. Так было и со сборной России в матче с Ираном.

Стартовый состав сборной России в игре с Ираном

Когда сборная Ирана врубала высокий прессинг, у нашей команды постоянно возникали потери мяча. В таких ситуациях трижды игроки сборной России позволили наносить удары по своим воротам из убойных зон. Дважды в попытке отпасовать назад защитники отправляли мяч за лицевую линию, тем сам даря сопернику право на угловой. А один раз голкипера Матвей Сафонов даже позволил нападающему иранцев перехватить пас в штрафной площади!

Даже когда сборная Ирана перекрывала все варианты для розыгрыша мяча низом, игроки в красных футболках с гербом на груди упрямо настаивали на своём, не имея альтернативного варианта. Игра подтвердила то, что мы знали и раньше: точечный розыгрыш мяча под прессингом — не наш конёк. Ранее убеждались в тех же еврокубках.

Ошибка Матвея Сафонова. Игроки Ирана перекрыли все варианты для розыгрыша мяча низом Фото: Кадр из трансляции

При всём безумии у своей штрафной сама сборная России у ворот соперника не создала ни одной острой ситуации, которая бы стала результатом удачного выхода со своей половины поля за счёт передач низом. Тогда ради чего этот розыгрыш в арсенале команды присутствует? Вот чтобы что? Пока что его наличие во многом объясняется любовью к нему со стороны Валерия Карпина. Говорят, такой футбол бывает красив. Если в матче со сборной Ирана он и мог кому понравиться, то только местным болельщикам и нейтральным зрителям, которым многочисленные ляпы явно не давали скучать.

Свой единственный мяч сборная России забила с пенальти, заработав его в атаке после удачного прессинга. Однако после той ошибки Иран стал играть разностороннее, не стеснялся длинных передач и больше эпизодов у своих ворот сам себе не создавал. В отличие от нас, соперник не повторял одну и ту же ошибку многократно, чем подтвердил свой более высокий класс. Любопытно, что к заработанному Ираном пенальти привела ювелирная диагональная передача на фланг, а в конце матча хозяева едва не забили после заброса защитника на форварда и его скидки на партнёра.

Мехди Тареми не забьёт из убойной позиции после длинной передачи защитника и скидки партнёра Фото: Кадр из трансляции

При Карпине Россия ещё ни разу не обыграла команду выше себя в рейтинге ФИФА

Неудачная игра с Ираном — не сенсация. С тех пор как Карпин возглавил сборную России, наша команда старается играть от себя, не очень удачно действуя с более сильными противниками: ещё ни разу не обыграла соперника, который располагается выше в рейтинге ФИФА. Ранее были две игры с Хорватией в отборе на ЧМ-2020 (0:0, 0:1), а теперь и игра с Ираном (1:1). По состоянию на сегодняшний день Россия — 37-я, а Иран — 24-й.

Когда ты играешь от себя, ничего удивительного в подобном развитии событий нет: чтобы более слабому сопернику обыграть более сильного, нужно замаскировать свои недостатки и воспользоваться своими достоинствами. Этого в подходе Карпина не видно, иначе тот же розыгрыш мяча у своих ворот сводился бы к минимуму, а передач на мощного форварда впереди было бы гораздо больше. Тот же Станислав Черчесов благодаря подобному подходу смог выбить с ЧМ-2018 сборную Испании и был близок к тому, чтобы выйти в полуфинал турнира, отправив домой Хорватию, которой наша команда уступила лишь в серии пенальти.

Сейчас поражает другое: сборная России при Карпине регулярно допускает осечки и демонстрирует невнятную игру и с нижестоящими командами в рейтинге — в прошлом году были нулевые ничьи с Узбекистаном и Таджикистаном. Просто там перекат мяча идёт в основном в центре поля, а остроты тоже минимум. Получается, у команды, которая является лицом российского футбола, пока плохо вообще всё. И при этом не видно желания реабилитироваться, надрав зад статусному сопернику после серии конфузов!

Отговорки Карпина, что сборная ни к чему не готовится, выглядят несерьёзно, ведь речь идёт о национальной команде, одна из задач которой просто радовать граждан своей страны, особенно в столь непростое в её истории время. Почему тренеру не приходит в голову вывернуться наизнанку и подарить людям праздник хорошим результатом, ведь футбол относится к индустрии развлечений?

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Результат бы не оценивал. Мы ни к чему не готовимся, хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть. До нашего гола почти всё понравилось. После – ничего не понравилось».

В воскресенье, 26 марта, сборная России сыграет с Ираком. Тренеры, игроки! Дайте людям глоток свежего воздуха! Подарите стране маленький праздник!