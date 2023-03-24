Килиан Мбаппе догнал Карима Бензема по количеству голов за сборную Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в ворота Нидерландов в матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Этот гол стал для 24-летнего футболиста 37-м в составе национальной команды. По этому показателю он догнал экс-форварда Франции Карима Бензема и вышел на пятое место среди всех бомбардиров.

Для 37 голов Мбаппе понадобилось принять участие в 67 матчах. Бензема забил столько же мячей в 97 встречах. Карим завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022, который он пропустил из-за травмы. Мбаппе после турнира стал капитаном сборной Франции после ухода из команды Уго Льориса.

Гол Мбаппе в ворота сборной Нидерландов. Видеоролик:

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