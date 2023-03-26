Дани Алвес получает за автографы в тюрьме сигареты и алкоголь — Servimedia

Бразильский защитник Дани Алвес, находящийся под заключением по делу об изнасиловании, устроил свой быт в тюрьме. Об этом сообщает Servimedia.

По сведениям источника, Алвес охотно расписывается на футболках «Барселоны», которые передает ему один из заключённых, имеющий разрешение перемещаться по разным тюремным модулям. Тот отдаёт их другим заключённым, которые затем переправляют эти футболки своим семьям. За это Алвес получает сигареты и алкоголь.

Если будет доказано, что схема приносит Алвесу выгоду, то он столкнётся с новыми обвинениями в свой адрес. Он находится под стражей с января 2023 года, ему грозит до 12 лет заключения.

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