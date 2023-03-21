Стал известен текст письма, которое Дани Алвес написал бывшей супруге

Стал известен текст письма, которое написал бывшей супруге Джоане Санс бразильский футболист Дани Алвес, арестованный по обвинению в изнасиловании. Джоана приняла решение развестись с игроком после того, как тот признался в измене.
«Моя дорогая Джоана. Было почти восемь лет большой любви, привязанности, уважения и взаимной заботы. В последние несколько лет все вещи становилось проще и приятнее. Ты и мои дети, Дани Филью и Виктория, были для меня самым дорогим в жизни.
Вместе мы выросли с того дня, как встретились. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и балуя друг друга. Сейчас, в эти трудные минуты, я сожалею о твоём решении и с нетерпением жду, когда жизнь даст нам ещё один шанс.
Я понимаю боль, которую причиняет несправедливая ситуация, и понимаю, что вы не смогли выдержать всего этого давления. Факты, в которых меня обвиняют, чужды мне и ценностям, которыми я руководствуюсь в жизни: любовь, уважение и усердие.
Я буду продолжать бороться, как и всегда, веря в себя, при поддержке и уверенности тех, кто знает, что я представляю из себя на самом деле. Я буду бороться до конца с безусловной любовью к моми детям, моим родителям и тем, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру мою невиновность», — приводит текст письма Mundo Deportivo со ссылкой на Antena 3.
- 21 марта 2023
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