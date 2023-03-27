Ойеволе: всегда было неудобно играть с Дзюбой. К другим нападающим в РПЛ можно привыкнуть
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Бывший защитник ряда клубов РПЛ и Первой лиги, нынешний тренер «Оренбурга» Адесойе Ойеволе ответил на вопрос о том, против кого из форвардов чемпионата ему было труднее всего играть.
«Самый неудобный нападающий? Всегда было неудобно играть с Дзюбой. К остальным можно было привыкнуть. Дзюба хорошо корпусом играл. Достаточно техничный и высокий игрок.
Меня не удивляет, что Артём сходу стал забивать за «Локомотив». Он — качественный игрок. Дзюба и в сорок лет качества свои не растеряет, хоть и не будет такой подвижный», — приводит слова Ойеволе Sport24.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба сыграл за «Локомотив» три матча, в которых заюил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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