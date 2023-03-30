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Чат-бот ChatGPT включил Роналду и Месси в символическую сборную мира всех времён

Чат-бот ChatGPT включил Роналду и Месси в символическую сборную мира всех времён
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Сайт Score90 в своих соцсетях представил символическую сборную мира всех времён, созданную с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

В команду вошли следующие футболисты: голкипер Джанлуиджи Буффон (Италия), защитники Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Франко Барези (Италия) и Кафу (Бразилия), полузащитники Зинедин Зидан (Франция), Йохан Круифф (Нидерланды) и Диего Марадона (Аргентина), а также нападающие Криштиану Роналду (Португалия), Пеле (Бразилия) и Лионель Месси (Аргентина).

ChatGPT — это чат-бот с применением искусственного интеллекта, принадлежащий компании OpenAI. Он был запущен в ноябре 2022 года. Бот способен выполнять различные задания, в том числе отвечать на вопросы из разных сфер.

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