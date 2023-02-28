ФИФА присудила Пеле награду «Лучший навсегда»

ФИФА присудила легендарному бразильскому нападающему Пеле награду «Лучший навсегда».

Футбольная организация почтила память трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии. Почётную награду забрала супруга футболиста Марсия Аоки. Приз вручал экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо.

Король футбола боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. Через месяц Пеле не стало.

Пеле с Марадоной головой чеканят мяч: