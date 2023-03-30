«Суммы большие, но никто не ворует». Шишкин — об агентских выплатах «Спартака» в 2022 году

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин отреагировал на новость о том, что «Спартак» является лидером РПЛ по выплатам посредникам за 2022 год.

«Спартак» — одна из самых популярных команд в России в плане медийности и финансов. Для меня нет ничего удивительного в том, что они так много тратят [на выплаты] посредникам. Другой вопрос: куда эти деньги уходят? Но это отдельная тема. В российском футболе всегда крутились большие деньги — платились агентские и компенсационные выплаты. Поэтому сегодня нет ничего удивительного.

Такие деньги выплачиваются не просто так — у клуба и агентов между собой есть договорённости. Но на каких они условиях — этого никто не знает. Естественно, что суммы большие, а для кого-то вообще заоблачные. Но их никто не ворует: ни агенты, ни футболисты. Есть подписанные соглашения, значит, обе стороны всё устраивает. Однако для многих большой вопрос, как и почему выплачиваются такие деньги», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.