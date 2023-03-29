«Спартак» больше всех в РПЛ заплатил посредникам в 2022 году

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал сведения о суммах вознаграждений, которые российские клубы выплатили посредникам в 2022 году.
Так, общая сумма выплат посредникам российскими футбольным клубами за 2022 год превысила 1 млрд рублей, $ 1 млн и € 23 млн. Лидером по этому показателю является московский «Спартак».
Рейтинг российских клубов по вознаграждениям, выплаченным посредникам:
1. «Спартак» – 267 986 663 руб., € 4 817 960, $ 36 658,63.
2. «Зенит» – 85 328 000 руб., € 6 601 000.
3. ПФК ЦСКА – € 6 582 253,47, $ 910 881.
4. «Локомотив» – 364 644 646,8 руб.
5. «Ростов» – 181 879 515,78 руб.
6. «Динамо» (Москва) – 24 005 400 руб., € 2 105 847.
7. «Торпедо» – 16 885 935 руб., € 1 320 000.
8. «Сочи» – 28 550 000 руб., € 672 000.
9. «Краснодар» – 22 500 000 руб., € 643 875, $ 100 000.
10. «Оренбург» – 45 435 650 руб.
11. «Крылья Советов» – 43 060 000 руб.
12. «Пари Нижний Новгород» – 30 161 480 руб.
13. «Ахмат» – 17 112 600 руб.
14. «Рубин» – 5 000 000 руб., € 125 000.
15. «Химки» – € 160 000.
16. «СКА-Хабаровск» – 4 856 940 руб.
17. «Родина» – 2 500 000 руб.
18. «Алания Владикавказ» – 2 250 000 руб.
19. «Черноморец» – 1 585 000 руб.
20. «Чайка» – 1 160 500 руб.
- 29 марта 2023
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