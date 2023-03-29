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«Спартак» больше всех в РПЛ заплатил посредникам в 2022 году

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал сведения о суммах вознаграждений, которые российские клубы выплатили посредникам в 2022 году.

Так, общая сумма выплат посредникам российскими футбольным клубами за 2022 год превысила 1 млрд рублей, $ 1 млн и € 23 млн. Лидером по этому показателю является московский «Спартак».

Рейтинг российских клубов по вознаграждениям, выплаченным посредникам:

1. «Спартак» – 267 986 663 руб., € 4 817 960, $ 36 658,63.

2. «Зенит» – 85 328 000 руб., € 6 601 000.

3. ПФК ЦСКА – € 6 582 253,47, $ 910 881.

4. «Локомотив» – 364 644 646,8 руб.

5. «Ростов» – 181 879 515,78 руб.

6. «Динамо» (Москва) – 24 005 400 руб., € 2 105 847.

7. «Торпедо» – 16 885 935 руб., € 1 320 000.

8. «Сочи» – 28 550 000 руб., € 672 000.

9. «Краснодар» – 22 500 000 руб., € 643 875, $ 100 000.

10. «Оренбург» – 45 435 650 руб.

11. «Крылья Советов» – 43 060 000 руб.

12. «Пари Нижний Новгород» – 30 161 480 руб.

13. «Ахмат» – 17 112 600 руб.

14. «Рубин» – 5 000 000 руб., € 125 000.

15. «Химки» – € 160 000.

16. «СКА-Хабаровск» – 4 856 940 руб.

17. «Родина» – 2 500 000 руб.

18. «Алания Владикавказ» – 2 250 000 руб.

19. «Черноморец» – 1 585 000 руб.

20. «Чайка» – 1 160 500 руб.