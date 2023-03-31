Алексендер-Арнольд: «Ливерпуль» и «Ман Сити» — лучшие команды АПЛ последние пять-шесть лет

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался перед серией матчей с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Челси», заявив, что «мерсисайдцы» и «горожане» были лучшими командами лиги несколько последних лет.

«Каждый раз, когда играешь с «Манчестер Сити», ты полон мотивации, несмотря ни на что. Я бы сказал, что за последние пять-шесть лет мы и они были лучшими командами в лиге, а они продолжают демонстрировать свой уровень неизменно из года в год. Они как минимум одна из, если не лучшая команда в мире. В субботу будет то же самое. Нам нужно показать действительно хорошую игру и выполнить план на матч, чтобы иметь шанс на победу. Я думаю, что мы можем добиться результата, но важно убедиться, что мы его заслужили.

«Челси» и «Арсенал»? Думаю, если мы добьёмся трёх отличных результатов, то игра действительно продолжится, и, надеюсь, сезон будет хорошим. Эти три матча могут определить наш сезон. Мы хотим выйти и выиграть все три игры — и это наш план. Нам как команде не хватало уверенности в течение сезона. Но если мы добьёмся результата против больших команд, она к нам вернётся», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

Матчи «Ливерпуля» с «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом» в рамках АПЛ состоятся 1, 4 и 9 апреля соответственно.

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