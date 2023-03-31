«Манчестер Сити» не имеет права на ошибку». Мерсон — о матче с «Ливерпулем»

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на своём поле 1 апреля примет «Ливерпуль».

«Для «Манчестер Сити» это финал. Они не могут ошибаться. Они должны выиграть эту игру. Если победят, то отставание от «Арсенала» снова сократится до пяти очков, и это окажет давление на лондонцев, которым ещё предстоит сыграть несколько сложных игр.

Если «Сити» сыграет вничью, а «Арсенал» одержит победу над «Лидсом» в субботу, то отрыв вырастет до 10 очков, а это слишком много. Это ситуация, при которой действительно можно подумать, что всё может быть кончено.

Эта игра станет кошмаром как для «Ман Сити», так и для «Ливерпуля» сразу после международного перерыва. Это очень важная игра, и это касается обеих команд.

У обоих тренеров нет времени, чтобы поработать над какими-то вещами перед игрой, и при этом непонятно, в какой форме вернутся игроки. Это не идеальные условия, и может случиться так, что тот, кто лучше справится с положением, тот и победит.

Но давление больше оказывается на «Ман Сити». Они не могут позволить себе проиграть. Они даже не могут позволить себе сыграть вничью», — написал Мерсон в колонке на Sky Sports.