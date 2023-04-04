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Эмоции игроков «Акрона» после победы над «Динамо»

Эмоции игроков «Акрона» после победы над «Динамо»
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Сегодня, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Пути регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Эмоции игроков тольяттинского клуба после финального свистка:

Права на видео принадлежат РФС:

Основное время матча завершилось вничью. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).

В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.

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