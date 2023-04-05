Агент Жиго: он очень привязан к «Спартаку» и находится на связи с футболистами команды

Мохамед Беншенафи, представляющий интересы французского защитника «Марселя» Самуэля Жиго, рассказал о привязанности футболиста к московскому «Спартаку».

«У Самуэля Жиго сейчас всё в порядке, в чемпионате тоже всё идёт хорошо. Он один из лучших защитников чемпионата Франции. Жиго по-прежнему следит за результатами московского «Спартака» и находится на связи с футболистами команды. Жиго очень привязан к «Спартаку».

Этим летом Жиго не вернётся в Россию, потому что выступать за «Марсель» – его детская мечта. В будущем всё возможно.

Общается ли Жиго с Кофрие, который выступает за «Клермон»? Да, они с Максимилиано друзья. Кофрие – хороший игрок для чемпионата Франции», – приводит слова Беншенафи Metaratings.