Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кремонезе — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Жиго: он очень привязан к «Спартаку» и находится на связи с футболистами команды

Агент Жиго: он очень привязан к «Спартаку» и находится на связи с футболистами команды
Комментарии

Мохамед Беншенафи, представляющий интересы французского защитника «Марселя» Самуэля Жиго, рассказал о привязанности футболиста к московскому «Спартаку».

«У Самуэля Жиго сейчас всё в порядке, в чемпионате тоже всё идёт хорошо. Он один из лучших защитников чемпионата Франции. Жиго по-прежнему следит за результатами московского «Спартака» и находится на связи с футболистами команды. Жиго очень привязан к «Спартаку».

Этим летом Жиго не вернётся в Россию, потому что выступать за «Марсель» – его детская мечта. В будущем всё возможно.

Общается ли Жиго с Кофрие, который выступает за «Клермон»? Да, они с Максимилиано друзья. Кофрие – хороший игрок для чемпионата Франции», – приводит слова Беншенафи Metaratings.

Материалы по теме
«Урал» прошёл «Спартак» в Кубке России. Но у команды Абаскаля будет ещё один шанс
«Урал» прошёл «Спартак» в Кубке России. Но у команды Абаскаля будет ещё один шанс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023