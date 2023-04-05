Агент Жиго: он очень привязан к «Спартаку» и находится на связи с футболистами команды
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Мохамед Беншенафи, представляющий интересы французского защитника «Марселя» Самуэля Жиго, рассказал о привязанности футболиста к московскому «Спартаку».
«У Самуэля Жиго сейчас всё в порядке, в чемпионате тоже всё идёт хорошо. Он один из лучших защитников чемпионата Франции. Жиго по-прежнему следит за результатами московского «Спартака» и находится на связи с футболистами команды. Жиго очень привязан к «Спартаку».
Этим летом Жиго не вернётся в Россию, потому что выступать за «Марсель» – его детская мечта. В будущем всё возможно.
Общается ли Жиго с Кофрие, который выступает за «Клермон»? Да, они с Максимилиано друзья. Кофрие – хороший игрок для чемпионата Франции», – приводит слова Беншенафи Metaratings.
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