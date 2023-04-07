Шелия назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеру

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия выделил тренеров, которые повлияли на его взрослую карьеру больше остальных.
«Назову двух. Евгений Перевертайло — он поверил в меня в РПЛ, взял в «Уфу». И Виктор Гончаренко — при нём я поменял своё сознание, посмотрел на футбол с другой стороны.
То, как он подходил к работе. Система тренировок, его богатый словарный запас, его отношение к футболистам. Ты слушаешь его и понимаешь: «Блин, это мне помогает».
Один пример. У Гончаренко никто не имел права помешать тренировочному процессу. Никто. Неважно, спортивный директор, президент. Если кто-то выходил на поле во время занятия, Гончаренко мог любому сказать: «Уводите их, не портите нам работу».
У нас практически не было пауз между упражнениями, очень высокая интенсивность. Когда ты видишь, насколько тренер дорожит этим процессом, ты тоже загораешься, не хочешь ничего испортить. Он нам говорил: «Вы можете на теории спать, нет проблем, но когда я буду говорить кому-то послушать, он должен обязательно слушать». Это шутка, понятно.
Теории сначала длились по 1,5 часа, но он сразу предупредил: «Надо потерпеть, дальше они будут сокращаться, но сейчас важно усвоить эту информацию», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
- 7 апреля 2023
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