Милан Гаич: ЦСКА может легко побеждать, когда играем так, как с «Химками»

Полузащитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:0).

«Нельзя сказать, что игра для ЦСКА была лёгкой — каждый матч трудный. Но ЦСКА может легко побеждать, когда играем так, как с «Химками», — все сфокусированы, забиваем хорошие моменты. Нам удалось держать игру в наших руках», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 34-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Спустя три минуты преимущество армейцев удвоил Бактиёр Зайнутдинов. На 62-й минуте Хорхе Карраскаль ударом из пределов штрафной забил третий гол хозяев.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 22 матчей. «Химки» (13) находятся на 15-й строчке.