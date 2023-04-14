Федерер: не моргайте слишком часто, когда Месси выходит на поле, упустите невероятное

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер объяснил, почему нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси должен быть в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2023 году.
«Рекорды Лионеля Месси по забитым голам и победам в чемпионатах не нуждаются в перечислении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Месси, так это его неизменное величие на протяжении стольких лет. Этого очень трудно достичь, а тем более поддерживать. Он идёт в обыгрыш словно фокусник, а его передачи — произведения искусства. Его понимание игры почти за гранью обыденного.
Моя карьера только что подошла к концу. Теперь я понимаю, какую тяжёлую ношу несём мы, спортсмены. Но в нашей обычной жизни мы даже не осознаём этого. Для такого футболиста, как Месси, этот вес, вероятно, кажется ещё более внушительным, поскольку он одновременно представляет всемирно известный клуб и очень страстную страну. Победа Аргентины на чемпионате мира была великолепной. Выход миллионов болельщиков на улицы Буэнос-Айреса стал удивительным моментом в спорте, свидетелями которого стал весь мир. Даже те, кто не следит за футболом, должно быть, осознали истинное влияние самой популярной игры в мире.
Когда я рос, Диего Марадона и Габриэль Батистута были моими любимыми аргентинскими футболистами. Мне посчастливилось познакомиться с ними обоими. Они вдохновили меня. Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения. Я могу только надеяться, что мы ещё немного понаблюдаем за его уникальным творчеством и артистизмом. Не моргайте слишком часто, когда Месси выходит на поле. Вы можете упустить что-то невероятное. Спасибо тебе, Лео», — приводит слова Федерера Time.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
- 14 апреля 2023
-
15:25
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:26
-
14:23
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38
-
12:15
-
12:06
-
12:01
-
11:54
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:26
-
11:25