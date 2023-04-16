«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: Боуэн сравнял счёт на 54-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 31-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2-й тайм
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 7' 0:2 Эдегор – 10' 1:2 Бенрахма – 33' 2:2 Боуэн – 54'
На 54-й минуте счёт сравнял нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн.
В первом тайме в составе «канониров» отличились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. За хозяев голом отметился Мохамед Саид Бенрахма, реализовав пенальти.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 73 очка после 30 матчей. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке, заработав 30 очков после 29 матчей.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:12
-
16:10
-
16:09
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:45
-
15:39
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:49
Партнерский контент