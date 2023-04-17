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Президент «Урала»: согласен с Быстровым, что левые пенальти убивают российский футбол

Президент «Урала»: согласен с Быстровым, что левые пенальти убивают российский футбол
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Президент «Урала» Григорий Иванов согласился с мнением бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова, заявив, что футбол России убивают левые пенальти.

«Видел выступление Быстрова, Вова всё правильно говорит. Благодарен, что есть такие эксперты, которые говорят правду, а не стараются замолчать. Я придерживаюсь такого же мнения, что и он. Быстров видит, что такие пенальти убивают наш футбол, что ставят левые 11‑метровые, когда идёт игра и судья не обращает внимания на эпизод.

Арбитр должен видеть реакцию игроков. Но ведь футболисты ЦСКА не кричали, не апеллировали к судье — они понимали, что это не пенальти. В итоге же матч был остановлен спустя минуты, был придуман пенальти, которого не было. В честь чего? Владислав Безбородов же опытный судья, должен был сориентироваться. Ладно, когда в штрафной игроки кричат после нарушения: «Ай! Уф!» Ещё можно посмотреть эпизод, а тут был обычный игровой эпизод, за который нам поставили пенальти», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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