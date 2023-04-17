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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
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Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что хотел бы завершить профессиональную игровую карьеру в бразильском «Наутико».

«У меня есть мечта завершить карьеру в «Наутико». Если бог поможет, я надеюсь её осуществить. Это клуб, который открыл для меня двери в футбол», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.

Сантос является воспитанником «Наутико». Он играл за основную команду родного клуба в сезоне-2012/2013. В июле 2013 года защитник перешёл в испанскую «Гранаду». К «Зениту» Сантос присоединился в 2019 году, перейдя из немецкого «Гамбурга». В составе клуба из Санкт-Петербурга бразильский защитник выиграл семь трофеев, в том числе три титула чемпионата России. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

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