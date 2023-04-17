Когда «Зенит» оформит чемпионство? Участником «золотого» матча может стать «Спартак»

Ничья в матче «Зенита» с «Ростовом» (0:0) окончательно уничтожила чемпионскую интригу. Если бы команда Валерия Карпина одолела лидера РПЛ и действующего чемпиона России на своём поле, то можно было бы надеяться на «золотую» гонку до самого финиша сезона. Особенно при победе ростовчан с разницей как минимум в два мяча. Ведь в первом круге в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые выиграли у «Ростова» со счётом 3:1, поэтому имеют преимущество и по личным встречам. То есть, по сути, команде Карпина нужно отыграть теперь не девять очков, а 10.

В похожей ситуации находится и второй зенитовский преследователь – «Спартак». Разница между петербуржцами и москвичами за семь туров до финиша составляет 10 очков, однако в первом круге сине-бело-голубые переиграли красно-белых на выезде – 2:1. Значит, «Зениту» достаточно не проиграть «Спартаку» весной 2023-го на «Газпром Арене», чтобы сохранить перевес по личным встречам.

В общем, теперь остаётся только один вопрос: когда конкретно «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд? Очевидно, что это случится не в последнем, 30-м туре, а пораньше. В поисках ответа разбираем календари команд из топ-3 РПЛ.

Турнирная ситуация после 23-го тура: «Зенит» – 55 очков, «Ростов» – 46 очков, «Спартак» – 45 очков.

Матчи в 24-м туре: «Зенит» – «Динамо», «Урал» – «Ростов», «Спартак» – «Краснодар».

В следующем туре лидеры РПЛ проведут очень непростые матчи. «Зенит» примет «Динамо», которое недавно выбило чемпиона из Кубка России, выиграв как раз в Санкт-Петербурге. «Ростов» летит в Екатеринбург, а к «Спартаку» приедет прогрессирующий «Краснодар».

Впрочем, ещё одно поражение «Зенита» от «Динамо» – маловероятное событие. Команда Семака – лучшая в лиге по статистике домашних матчей, взяла на «Газпром Арене» 90,9% очков (10 побед в 11 играх). У динамовцев на выезде лишь 39,4% очка (это только восьмое место в РПЛ). Скорее всего, результат у «Зенита» в 24-м туре будет как минимум не хуже, чем у «Ростова» и «Спартака».

Играют «Зенит» и «Динамо» Фото: РИА Новости

Турнирная ситуация после 24-го тура: «Зенит» будет опережать конкурентов, вероятно, на 9-12 очков.

Матчи в 25-м туре: «Крылья Советов» – «Зенит», «Спартак» – «Ростов».

Через тур «Зенит» вполне может потерять очки в Самаре. Правда, «Крылья Советов» в последнее время неудачно выступают на своём поле – уступили «Ростову» и «Ахмату», сыграли вничью с «Оренбургом» и с, казалось бы, безнадёжными «Химками». Да и вообще — «Крылья» взяли в Самаре только 33,3% очков за сезон, а «Зенит» на выезде – 69,4%.

Зато точно потеряет очки кто-то из зенитовских конкурентов, ведь «Спартак» и «Ростов» сыграют между собой в Москве. Идеальный результат этого матча для лидера – ничья. Тогда есть хороший шанс ещё чуть-чуть уйти от дуэта преследователей. Пожалуй, можно прогнозировать увеличение отрыва «Зенита» за эти два тура от «Ростова».

Турнирная ситуация после 25-го тура: «Зенит» будет опережать конкурентов, вероятно, на 10-12 очков.

Матчи в 26-м туре: «Зенит» – «Спартак», «Ростов» – «Факел».

7 мая нас ждёт очередное огненное «дерби двух столиц» – «Зенит» против «Спартака»! Именно в этой игре петербуржцы могут официально оформить чемпионство. Более приятного финала сезона для болельщиков сине-бело-голубых не придумать. Возможно, «Зенит» устроит и ничья, но, скорее всего, потребуется победа. Красно-белым тоже нужно будет играть на победу, так что футбол наверняка не разочарует.

Коронацию «Зенита» отложит либо успех «Спартака», либо выигрыш «Ростова» у «Факела» при условии, что команда Карпина будет отставать меньше чем на 12 очков. В таком случае петербуржцы должны забрать золотые медали или в 27-м туре – в домашней встрече с «Краснодаром», или в 28-м – в Оренбурге.

Последние несколько матчей чемпионата России (ещё в календаре игры с «Сочи» на выезде и с «Факелом» дома) превратятся для «Зенита» в обычные спарринги. Но Семаку не привыкать. Так ведь было и в предыдущих сезонах.