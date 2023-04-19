Аргентинский игрок «Крыльев» Гарре ответил на вопрос, кто круче ― Марадона или Месси
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос, кто круче ― Диего Марадона или Лионель Месси.
«Я не видел Марадону вживую. Но все, кто его застал, рассказывают о нём невероятные вещи. Месси тоже творил невероятные вещи, я видел вживую, что он делает с мячом. Это точно лучший игрок из всех, кого я видел», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Бенхамин Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Уракан». Футболисту 22 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл шесть матчей. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок пока не отметился.
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