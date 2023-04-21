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Мостовой — о Карасёве в матче с «Ростовом»: он судил нас с «Динамо», были похожие моменты

Мостовой — о Карасёве в матче с «Ростовом»: он судил нас с «Динамо», были похожие моменты
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил эпизоды в матче с «Ростовом» (0:0), когда главный арбитр Сергей Карасёв несколько раз не зафиксировал на нём нарушение правил.

«Судья не свистнул несколько раз на мне фолы в матче с «Ростовом»? Это немного неприятно. Ты проходишь защитника, опасный момент может быть — ​и ничего. Помню, этот же арбитр, Сергей Карасёв, нас судил с «Динамо» в Москве. Там похожие эпизоды были в начале игры. В общем, мне это немного помешало, надо лучше управлять своими эмоциями. На будущее — ​хороший опыт.

Когда общаюсь с арбитрами на поле, что чаще всего слышу в ответ? Карасёв мне обычно говорит: «Андрей, не рисуй. Ты же хороший футболист. Зачем ты это делаешь?» Другие судьи отвечают примерно так: «Спокойно, я всё вижу». Не всегда они всё видят, конечно, но я к ним с уважением отношусь», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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