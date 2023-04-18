И. Федотов объяснил, почему Карасёва не смутили два мяча на поле в игре «Ростов» — «Зенит»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде в матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (0:0). В одном из моментов на поле было два мяча.
«Всего один эпизод: на 60-й минуте Карасёв назначил 11-метровый удар, и VAR в лице Кукуяна вмешался. К монитору звать не пришлось, потому что это фактическая ошибка — само нарушение произошло за штрафной. Правильное решение — штрафной удар. А на второй мяч внимания обращать не нужно: он лежал далеко, и футболисты двигались не к нему, а к воротам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
После 23 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 55 очков. «Ростов», в свою очередь, занимает второе место, набрав 46 очков.
- 18 апреля 2023
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:10
-
07:06
-
06:58
-
06:35
-
05:47
-
05:42
-
04:55
-
04:28
-
04:20
-
04:18
-
04:13
-
04:04
-
03:54
-
03:46
-
03:18
-
03:10
-
02:58
-
02:41
-
02:19
-
02:04
-
02:03
-
01:21
-
00:58