И. Федотов объяснил, почему Карасёва не смутили два мяча на поле в игре «Ростов» — «Зенит»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде в матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (0:0). В одном из моментов на поле было два мяча.

«Всего один эпизод: на 60-й минуте Карасёв назначил 11-метровый удар, и VAR в лице Кукуяна вмешался. К монитору звать не пришлось, потому что это фактическая ошибка — само нарушение произошло за штрафной. Правильное решение — штрафной удар. А на второй мяч внимания обращать не нужно: он лежал далеко, и футболисты двигались не к нему, а к воротам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 23 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 55 очков. «Ростов», в свою очередь, занимает второе место, набрав 46 очков.