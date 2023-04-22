Гранат: как показал кубковый матч с «Зенитом», для «Динамо» нет ничего невозможного
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Зенитом» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Матч с «Зенитом» будет очень тяжёлым для «Динамо». Команда Семака — явный фаворит. Но, как показал кубковый матч, для динамовцев нет ничего невозможного», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Зенит» лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги после 23 туров. Команда Сергея Семака набрала 55 очков. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице, заработав 39 очков в 23 матчах.
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