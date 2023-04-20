Гранат: «Зенит» приобретал, приобретает и будет приобретать латиноамериканских футболистов

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о трансферной политике «Зенита». По его мнению, клуб из Санкт-Петербурга не перестанет приобретать латиноамериканских футболистов. Уход нынешних бразильцев из «Зенита» не должен стать проблемой — на их место придут новые.
«У «Зенита» много бразильцев, если уедут, найдут других. Наших лучших футболистов тоже будут приглашать, они есть и в нынешней команде. Бакаев, Сутормин, Мостовой. Бакаев хорошо играл за «Спартак», в Петербурге он, видимо, пока не может найти взаимопонимания с партнёрами. Но в следующем году может всё поменяться. Думаю, «Зенит» приобретал, приобретает и будет приобретать латиноамериканских футболистов. Скауты внимательно следят за тем рынком», — приводит слова Владимира Граната Legalbet.
- 20 апреля 2023
-
14:49
-
14:45
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:36
-
14:20
-
14:11
-
13:59
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:25
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:41
-
12:30
-
12:23
-
12:13
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:51
-
11:51
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:40
-
11:39