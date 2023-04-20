Гранат: «Зенит» приобретал, приобретает и будет приобретать латиноамериканских футболистов

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о трансферной политике «Зенита». По его мнению, клуб из Санкт-Петербурга не перестанет приобретать латиноамериканских футболистов. Уход нынешних бразильцев из «Зенита» не должен стать проблемой — на их место придут новые.

«У «Зенита» много бразильцев, если уедут, найдут других. Наших лучших футболистов тоже будут приглашать, они есть и в нынешней команде. Бакаев, Сутормин, Мостовой. Бакаев хорошо играл за «Спартак», в Петербурге он, видимо, пока не может найти взаимопонимания с партнёрами. Но в следующем году может всё поменяться. Думаю, «Зенит» приобретал, приобретает и будет приобретать латиноамериканских футболистов. Скауты внимательно следят за тем рынком», — приводит слова Владимира Граната Legalbet.