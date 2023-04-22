«Зенит» потроллил вратаря «Динамо» Лещука за танец после победного матча в Кубке России

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ролик в телеграм-канале, в котором подшутила над вратарём «Динамо» Игорем Лещуком после матча между командами (3:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Ранее Лещук после победы над «Зенитом» в Фонбет Кубке России станцевал под песню исполнительницы Люси Чеботиной — «Солнце Монако».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков. До окончания чемпионата России обеим командам осталось провести по шесть встреч.