«Зенит» отомстил «Динамо» за вылет из Кубка России. И как же хорош Малком!

Это был один из последних матчей сезона для «Зенита» с реальной мотивацией. Понятно, что до чемпионства она полностью не исчезнет, но здесь особенный случай. Именно «Динамо» в середине марта выбило петербургскую команду из Кубка России. Кто-то, возможно, подумает, что трофей для действующих чемпионов не особо важный. В обычное время – да. Но в период бана он приобретает особую значимость. Плюс у «Зенита» только один Кубок при Семаке. Так что вылетать из этого турнира было особенно неприятно. И реабилитироваться за упущенный трофей было очень важно.

«Зенит» традиционно забрал мяч и территорию с первых минут. Но до опасных моментов почти не доходило. У «Динамо» получилось выключить Малкома. Кассьерра прятался от передач. Куда-то пропал обычно активный Далер Кузяев. В первые полчаса игра хозяев свелась либо к навесам, которые без особых проблем разбирали защитники, либо к дальним ударам. Несколько раз получилось интересно, но не очень сложно для Шунина.

Парадоксально, но первый опасный момент создали как раз динамовцы. Славиша Йоканович к тому моменту уже устал прыгать по бровке, показывая команде, что нужно быстрее выходить в атаку. Один раз получилось. Ренан ошибся при обработке, мяч отскочил к Смолову. Тот вырезал пас на Макарова. Полузащитник сделал паузу, которой воспользовались защитники – в итоге мяч попал в Чистякова.

После «Зенит» вновь перешел в затяжную атаку. Сначала штрафной, потом угловой – и мяч отскочил Малкому. Несколько движений – и Нгамалё выставляет ногу. Пенальти. К мячу подошёл сам бразилец и пробил точно в угол.

Второй тайм прошёл в аналогичной манере. Правда, динамовцы ещё реже стали выбегать вперёд. «Зенит» встал в штрафной соперника. И просто ждал момента для второго гола. Малком получил мяч на углу штрафной, снова несколько движений и удар в дальний. Шунин сделал всё, чтобы потащить. Но уж слишком идеальная траектория.

Казалось, для «Динамо» всё кончено. Вскоре после гола Малкома здорово пробил Клаудиньо. Ещё в пустые ворота не закатил Кассьерра. Но в этом точно нет ничего удивительного. «Зенит» должен был спокойно доводить игру до победы.

Но потом что-то случилось. Похоже, хозяева слишком рано поверили в победу. Уж очень просто динамовцы отыграли отставание – Даса с фланга отпасовал Фомину, и тот без сопротивления пробил Кержакова. Гости включились. Провели несколько неплохих атак, но в итоге ошиблись сами. Юный Майсторович сделал неточную передачу. Перехват. Ещё несколько секунд – и Мостовой с удобной позиции пробил Шунина.

Это уже конец. «Зенит» отомстил за вылет из Кубка. И ещё больше приблизил себя к чемпионству.