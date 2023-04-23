«МЮ» обыграл «Брайтон» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии

Сегодня, 23 апреля, состоялся второй по счёту полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с Крейгом Поусоном.
Основное и дополнительное время матча победителя не выявили – 0:0, несмотря на суммарные 30 ударов в сторону ворот от команд.
В серии пенальти точнее были футболисты «Манчестер Юнайтед» – 7:6. Решающий 11-метровый в составе «Брайтона» не реализовал Солли Марч. Мяч после его удара пролетел над перекладиной.
В субботу, 22 апреля, «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0 и стал первым финалистом Кубка Англии.
Финальная встреча между манчестерскими командами состоится в субботу, 3 июня. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В финале Кубка Англии впервые в истории сыграют две команды из Манчестера.
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