Андрей Кобелев: нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором динамовцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3.
«Игра складывается из эпизодов. В первом тайме «Динамо» ни в чём не уступало «Зениту». Была равная игра. Но пенальти был необязательным и был следствием грубой ошибки в обороне. Во втором тайме «Зенит» спокойно контролировал игру и искал ошибки соперника, чем успешно пользовался. Нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют и не показывают тот футбол, который был в прошлом году», — приводит слова Кобелева «Спорт-экспресс».
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 24 матчах.
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