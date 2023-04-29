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Спартак — Ростов. Прямая трансляция
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Владимир Гранат: Валерий Карпин против «Спартака» — это всегда ярко и интересно

Владимир Гранат: Валерий Карпин против «Спартака» — это всегда ярко и интересно
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«Думаю, что в матче «Спартак» — «Ростов» фаворита нет. Шансы на победу 50 на 50. Это будет очень серьёзный принципиальный матч. Карпин против «Спартака» – это всегда очень ярко и интересно. Наверное, матч пока что нельзя назвать серебряным. Но если «Ростов» сегодня побеждает, «Спартаку» будет очень сложно забрать серебро себе. Красно-белым категорически нельзя проигрывать ростовчанам», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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