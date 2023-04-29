Суперматч в РПЛ! Карпин снова испортит настроение «Спартаку»? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 29 апреля, четырьмя матчами продолжится 25-й тур РПЛ.
В первой игре дня (14:00 мск) «Зенит» встретится на своём поле с «Крыльями Советов». Клуб из Санкт-Петербурга мчится к очередному чемпионскому титулу, а самарцам очень нужны очки, чтобы обеспечить себе спокойную концовку сезона.
Следом состоится в матч в Грозном — в гости к «Ахмату» приедет ЦСКА. Неделю назад армейцы обидным образом упустили победу в домашней игре с «Локомотивом» и немного отдалились от тройки призёров. «Ахмат», в свою очередь, продолжает борьбу за место в пятёрке.
В 19:00 «Краснодар» примет на своем стадионе «Урал». Команда Виктора Гончаренко потерпела пять поражений подряд, а «быки» неделю назад упустили преимущество в два гола в игре со «Спартаком».
Заключительный матч субботней программы пройдёт в Москве, где местный «Спартак» встретится с «Ростовом». Это центральный матч тура, ведь сойдутся два клуба из топ-3. Испортит ли Валерий Карпин настроение своей бывшей команде?
Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите с нами за всеми событиями субботних матчей РПЛ.
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