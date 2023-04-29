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Крылья Советов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
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«Спартак» — «Ростов», «КС» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция 25-го тура РПЛ, где смотреть, видео голов, 29 апреля 2023

Суперматч в РПЛ! Карпин снова испортит настроение «Спартаку»? LIVE
«Чемпионат»
Прямая онлайн-трансляция 25-го тура РПЛ
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А «Зенит» и ЦСКА ждут непростые выезды.

Привет, друзья! Сегодня, 29 апреля, четырьмя матчами продолжится 25-й тур РПЛ.

В первой игре дня (14:00 мск) «Зенит» встретится на своём поле с «Крыльями Советов». Клуб из Санкт-Петербурга мчится к очередному чемпионскому титулу, а самарцам очень нужны очки, чтобы обеспечить себе спокойную концовку сезона.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом состоится в матч в Грозном — в гости к «Ахмату» приедет ЦСКА. Неделю назад армейцы обидным образом упустили победу в домашней игре с «Локомотивом» и немного отдалились от тройки призёров. «Ахмат», в свою очередь, продолжает борьбу за место в пятёрке.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 «Краснодар» примет на своем стадионе «Урал». Команда Виктора Гончаренко потерпела пять поражений подряд, а «быки» неделю назад упустили преимущество в два гола в игре со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч субботней программы пройдёт в Москве, где местный «Спартак» встретится с «Ростовом». Это центральный матч тура, ведь сойдутся два клуба из топ-3. Испортит ли Валерий Карпин настроение своей бывшей команде?

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите с нами за всеми событиями субботних матчей РПЛ.

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