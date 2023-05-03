«Челси» потерпел шестое поражение подряд после прихода Лэмпарда
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Лондонский «Челси» проиграл все шесть матчей под руководством временного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Сегодня, 2 мая, «Челси» в гостях уступил «Арсеналу» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (1:3), потерпев шестое поражение подряд во всех турнирах после прихода в команду Фрэнка Лэмпарда.
44-летний английский специалист вернулся в «Челси» в начале апреля 2023 года после того, как предыдущий тренер Грэм Поттер был уволен. Лэмпард подписал с командой контракт до конца текущего сезона. Команда под его руководством проиграла все шесть матчей с общим счётом 2:12 и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
«Челси» занимает 12-е место в таблице английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 39 очков в 33 матчах.
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