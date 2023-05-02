«Арсенал» уверенно обыграл «Челси» в матче 34-го тура АПЛ благодаря дублю Эдегора

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» оказался сильнее «Челси» со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
В составе победителей дублем отметился полузащитник Мартин Эдегор, ещё один забитый мяч на счету нападающего Габриэла Жезуса. Единственный гол в составе «Челси» забил форвард Чуквунонсо Мадуэке.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончился победой «Арсенала» со счётом 1:0.
«Арсенал» набрал 78 очков в 34 матчах и вернул себе лидерство в английской Премьер-лиге, обойдя «Манчестер Сити», но подопечные Гвардиолы имеют две игры в запасе. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 39 очков по итогам 33 встреч.
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