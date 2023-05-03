«Арсенал» прервал серию без побед из четырёх матчей

«Арсенал» добился первой победы в пяти последних матчах английской Премьер-лиги, обыграв «Челси» (3:1).

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Челси» (3:1) благодаря дублю полузащитника и капитана команды Микеля Артеты Мартина Эдегора.

Для лондонцев эта победа стала первой в последних пяти матчах. Последний раз «Арсенал» побеждал 1 апреля — тогда на домашней арене команда Артеты оказалась сильнее «Лидс Юнайтед» (4:1).

С тех пор «Арсенал» трижды сыграл вничью — с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3) — и проиграл «Манчестер Сити» (1:4).

Прямо сейчас лондонцы занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 78 очков в 34 матчах. У располагающегося на втором месте «Ман Сити» — 76 очков в активе, но на две игры меньше.