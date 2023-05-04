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Сафонов: «Краснодар» заряжен и настроен выиграть Кубок России

Сафонов: «Краснодар» заряжен и настроен выиграть Кубок России
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы над «Акроном» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.), а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мы рады, что прошли дальше. Сейчас волнение нам будет только мешать, я сказал вчера в раздевалке, что первый шаг до Кубка уже сделан. Дальше готовимся к «Уралу». Конечно, хочется выиграть первый трофей с «Краснодаром», мы этого хотим, руководство, болельщики. Все хотят выйти в Суперфинал. Мы заряжены и рассчитываем на то, чтобы поднять этот трофей», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что «Краснодару» предстоит сыграть с «Уралом» за путёвку в Суперфинал Кубка России. Первым участником Суперфинала уже стал московский ЦСКА.

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