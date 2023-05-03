«Судья в темноте увидел офсайд!» Свет на арене «Краснодара» погас во время подачи «Акрона»

Давно в российском футболе матч не прерывался из-за того, что на стадионе погас свет. Вспоминается игра 2011 года «Терек» – «Спартак», когда освещение пропало в Грозном. Сегодня ремейк произошёл в «Краснодаре», прямо во время исполнения штрафного «Акроном».
Когда на табло загорелось 83:37, на арене наступила темнота, но не полнейшая – остались гореть табло и рекламные щиты. Получилось, что этот инцидент прервал опасную атаку «Акрона».
Погас свет на стадионе «Краснодара»
Фото: Кадр из видео
При этом боковой судья зафиксировал офсайд прямо в момент, когда света уже не было! Это заметил арбитр Игорь Федотов, который специально для «Чемпионата» прокомментировал эпизод.
«Момент с выключенным светом в игре «Краснодара» и «Акрона» даже смешнее, чем кажется на самом деле. Обычно в таких случаях должен быть спорный мяч. Тут так и было, но надо было, чтобы его в игру вводил игрок «Акрона», а судья отдал вводить «Краснодару». Самое забавное, что помощник в темноте увидел офсайд и поднял флаг! Вот такие у нас классные судьи, даже в темноте видят!»
Болельщики сразу сообразили и включили фонарики на своих телефонах, но их помощь не потребовалась – через 38 секунд свет появился и матч продолжился. А «Краснодар» в итоге прошёл дальше – переиграл «Акрон» по пенальти.
- 3 мая 2023
-
22:39
-
22:33
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:17
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:28