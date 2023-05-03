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На матче «Краснодар» — «Акрон» выключили свет, фото, 3 мая 2023 года, причины, что должен был сделать судья

«Судья в темноте увидел офсайд!» Свет на арене «Краснодара» погас во время подачи «Акрона»
Павел Прохоров
На матче «Краснодар» — «Акрон» выключили свет
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Включили через 38 секунд. А потом мяч в игру ввели хозяева.

Давно в российском футболе матч не прерывался из-за того, что на стадионе погас свет. Вспоминается игра 2011 года «Терек» – «Спартак», когда освещение пропало в Грозном. Сегодня ремейк произошёл в «Краснодаре», прямо во время исполнения штрафного «Акроном».

Фонбет Кубок России. Финал. Этап 1 (Путь регионов)
03 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Акрон
Тольятти

Когда на табло загорелось 83:37, на арене наступила темнота, но не полнейшая – остались гореть табло и рекламные щиты. Получилось, что этот инцидент прервал опасную атаку «Акрона».

Погас свет на стадионе «Краснодара»

Погас свет на стадионе «Краснодара»

Фото: Кадр из видео

При этом боковой судья зафиксировал офсайд прямо в момент, когда света уже не было! Это заметил арбитр Игорь Федотов, который специально для «Чемпионата» прокомментировал эпизод.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Момент с выключенным светом в игре «Краснодара» и «Акрона» даже смешнее, чем кажется на самом деле. Обычно в таких случаях должен быть спорный мяч. Тут так и было, но надо было, чтобы его в игру вводил игрок «Акрона», а судья отдал вводить «Краснодару». Самое забавное, что помощник в темноте увидел офсайд и поднял флаг! Вот такие у нас классные судьи, даже в темноте видят!»

Болельщики сразу сообразили и включили фонарики на своих телефонах, но их помощь не потребовалась – через 38 секунд свет появился и матч продолжился. А «Краснодар» в итоге прошёл дальше – переиграл «Акрон» по пенальти.

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