«Судья в темноте увидел офсайд!» Свет на арене «Краснодара» погас во время подачи «Акрона»

Давно в российском футболе матч не прерывался из-за того, что на стадионе погас свет. Вспоминается игра 2011 года «Терек» – «Спартак», когда освещение пропало в Грозном. Сегодня ремейк произошёл в «Краснодаре», прямо во время исполнения штрафного «Акроном».

Когда на табло загорелось 83:37, на арене наступила темнота, но не полнейшая – остались гореть табло и рекламные щиты. Получилось, что этот инцидент прервал опасную атаку «Акрона».

Погас свет на стадионе «Краснодара» Фото: Кадр из видео

При этом боковой судья зафиксировал офсайд прямо в момент, когда света уже не было! Это заметил арбитр Игорь Федотов, который специально для «Чемпионата» прокомментировал эпизод.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Момент с выключенным светом в игре «Краснодара» и «Акрона» даже смешнее, чем кажется на самом деле. Обычно в таких случаях должен быть спорный мяч. Тут так и было, но надо было, чтобы его в игру вводил игрок «Акрона», а судья отдал вводить «Краснодару». Самое забавное, что помощник в темноте увидел офсайд и поднял флаг! Вот такие у нас классные судьи, даже в темноте видят!»

Болельщики сразу сообразили и включили фонарики на своих телефонах, но их помощь не потребовалась – через 38 секунд свет появился и матч продолжился. А «Краснодар» в итоге прошёл дальше – переиграл «Акрон» по пенальти.