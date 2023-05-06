Радченко: ничего страшного, если «Зенит» не станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Российской Премьер-Лиге.

«Трудно сказать, станет ли «Зенит» чемпионом в матче со «Спартаком». Математически это может произойти, но я уверен, что команда об этом не думает. Это принципиальный матч. «Зенит» играет дома и будет думать только о том, как победить.

Всем понятно, что петербуржцы рано или поздно станут чемпионами. И нет ничего страшного, если это произойдёт не в матче со «Спартаком», а чуть попозже», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги 7 мая в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18:00 мск.