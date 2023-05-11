Черкасов: выиграть РПЛ с лучшим составом и безразмерным мешком денег можно и 10 раз подряд

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов отреагировал на пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. По мнению функционера, немаловажную роль в успехах «Зенита» играет большой бюджет, который позволяет собрать лучший состав в чемпионате страны.

«У меня примерно такая же реакция на победу «Зенита», как у всех. Я считаю, что достижения в футболе на длинном периоде — это всегда функции бюджетов, хотим мы этого или нет. Практически любой чемпионат это подтверждает. АПЛ в каком-то случае может выиграть и «Блэкберн». Но во всех остальных выигрывает или «Манчестер Юнайтед», или «Манчестер Сити», или «Челси» — клубы, превосходящие другие по бюджету. Или взять Испанию. Там два с половиной, половина — это «Атлетико», клуба, которые по бюджету несопоставимы ни с кем. Они какой-то чемпионат могут отдать четвёртой или пятой команде, но целом чудес не бывает.

Работает закон больших чисел? Типа того. В данном случае — закон больших денежных сумм. Наш чемпионат не является в этом смысле исключением. А бразильский уклон у «Зенита» или какой-то другой, не так важно. Завтра они купят суринамцев в команду, будет это некий «Аякс», допустим.

«Зенит» не смог проявить себя со множеством аргентинцев в составе? Вот как раз здесь начинается работа тренерского штаба. Насколько она квалифицированная, насколько тренерам удаётся находить общий язык с игроками — от этого всё зависит. Тут честь и хвала Сергею Семаку, который держит эту команду в узде, находит мотивацию для игроков и возможность их как-то организовывать. Это непросто, требует определённой квалификации и опыта. Он, безусловно, всё это набрал за годы карьеры. Но, пока мы не вернёмся в еврокубки, невозможно проверить, насколько всё это хорошо работает. Последний опыт выступлений «Зенита» в еврокубках был довольно печальный, даже при Семаке. Выигрывать чемпионат, имея более качественный состав, более длинную скамейку и безразмерный мешок для выдачи премиальных, можно и пять, шесть, десять раз. Почему нет? В условиях изоляции это всё не очень показательно», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».