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Сёмин: Семак добился бы успеха и не в «Зените». Его роль в чемпионствах — огромная

Сёмин: Семак добился бы успеха и не в «Зените». Его роль в чемпионствах — огромная
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о роли главного тренера «Зенита» Сергея Семака в чемпионских титулах сине-бело-голубых. По мнению Сёмина, Семак мог бы добиться успеха не только с «Зенитом», а с любым другим клубом Российской Премьер-Лиги.

«Не принимаю позицию, что любой тренер выиграл бы с «Зенитом» несколько чемпионств. Были же специалисты и до Семака. Приезжали тренеры с мировым именем. Разве все стали чемпионами? Роль Семака в успехах сине-бело-голубых — огромная. Он пришёл из «Уфы», показав результат сначала там. Постепенно двигался по своему тренерскому пути и сейчас добился больших результатов. Он бы смог их добиться и не в «Зените», а в любом другом клубе РПЛ», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

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