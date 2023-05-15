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Андрей Кобелев: возможное назначение Николича в «Динамо»? Я против иностранных тренеров

Андрей Кобелев: возможное назначение Николича в «Динамо»? Я против иностранных тренеров
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу возможного назначения экс-наставника «Локомотива» Марко Николича на пост главного тренера бело-голубых. Накануне стало известно об отставке Славиши Йокановича.

«Возможное назначение Николича? Я против назначения иностранных тренеров. Должны работать российские специалисты», – сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, вчера, 14 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.

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