Наконец-то «Динамо» уволило Йокановича. Этот суицид всё-таки закончился

«Ахмат» умело провёл мастер-класс по давлению на руководство «Динамо»: забил три безответных мяча и подтолкнул Дмитрия Гафина к давно напрашивающемуся решению. И оно наконец-то случилось – Славиша Йоканович уволен. Почему от этого будет легче всем и почему жалко в сложившейся ситуации абсолютно всех – в колонке Константина Кринского.

Жаль игроков, которым явно не подошла модель Йокановича

Есть тренеры, которые открывают новых игроков. Есть тренеры, которые мотивируют футболистов как минимум вернуться на прежний уровень, а как максимум – стать сильнее. Есть тренеры, которые ссорятся с командой и таким образом дарят ей хоть какие-то эмоции. Судя по статистике и визуальному впечатлению, футболисты «Динамо» не получили ничего.

Игроки «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Они или не поняли идеи Славиши Йокановича, или не захотели понимать – сейчас это уже неважно. Динамовцы перестали быть командой, скреплённой общей игровой идеей, как было при Шварце. В нынешнем сезоне их частенько объединяла разве что одинаковая экипировка. Ещё вчера ты обыгрываешь «Зенит», претендуешь на самые высокие места – потому что философия тренера нашла в тебе отклик и ты видишь, что она выливается в победы. А сегодня ты отлетаешь от «Ахмата», «Факела», «Сочи», «Крыльев Советов» и не понимаешь, как обыграть соперников, уступающих тебе не только по статусу, но и по классу.

Может, поэтому Захарян выглядит блёкло, а Грулёв забивает меньше прежнего? Или Смолов забивает весной только с пенальти, а Шунин пропускает на 10% чаще?

Жаль Йокановича, который попал не в ту команду

Весь прошлый сезон «Динамо» играло в агрессию, контрпрессинг, смену позиций и современный футбол. Весь нынешний команда от этого сознательно уходила. Даже те обломки стиля Сандро Шварца, что остались после отъезда немцев и иностранных лидеров, можно было сохранить – просто потому что для РПЛ они были редкостью.

Но вместо мягкого вынужденного перехода к новой модели Славиша Йоканович взял гигантский ластик и стёр начисто все предыдущие наработки. Константин Тюкавин перестал регулярно играть – и в атаке «Динамо» поубавилось энергии (простите, но Смолов в нынешней форме дать её просто неспособен). Арсен Захарян перестал удивлять – и в полузащите практически не осталось креатива. Даже талант Вячеслава Грулёва как суперзапасного куда-то испарился. А Даниил Фомин теперь плохо бьёт пенальти даже в РПЛ.

Игроки «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если ознакомиться с опытом Йокановича в других клубах, это тренер для команды, где коллективное превыше индивидуального. Когда в угоду прагматизму запрещают творить. И понять серба можно – он добивался результатов с «Партизаном», три года работал в «Фулхэме» и вообще половину тренерской карьеры провёл в Англии. Просто он попал в клуб не под ту задачу и не с тем набором футболистов. Сандро Шварц прививал команде чемпионские амбиции, а Йоканович кропотливо лепил из неё середняк.

К сербу накопилось много вопросов. Один из них – к анализу происходящего. Например, появление Тюкавина на поле в 9 из 10 случаев обостряет игру, но Славиша продолжает гнуть свою линию – и выпускает в старте Смолова. И таких игровых нюансов масса.

Вот что я писал о Йокановиче в начале сезона. Как думаете, что-то изменилось?

Жаль руководство, которое вроде делало всё правильно

После самой разумной трансферной кампании в истории клуба летом-2021 и приглашения Шварца обновлённое руководство, частично составленное из экс-менеджеров «Зенита» (речь о Павле Пивоварове в первую очередь), заслужило респект. Бронза и финал Кубка России этот респект только удвоили.

В феврале-2022 боссы задумали переход на антикризисный путь – что логично, учитывая новые обстоятельства. Уровень легионеров упал, тренера нашли с противоположной философией. А вот цели остались прежними – борьба за медали и Кубок России. Но есть ощущение, что руководители стали заложниками своих же фантазий. И это нормально!

Год назад их проект расхваливали (а некоторые московские боссы даже завидовали), результаты казались максимально приемлемыми, проглядывалась перспектива роста. Сейчас их проект вызывает мало что, кроме грусти. Отставка Славиши Йокановича напрашивалась ещё зимой – с того момента стало только хуже, а ведь тренер провёл две предсезонки, мог исправить ошибки первого круга.

Видимо, гнул свою ту самую линию, от которой плохо было всем. Почему этого не видели в самых высоких кабинетах – загадка.

Жаль болельщиков, которые на всё это смотрят

Тут всего один комментарий – наконец-то закончились их мучения. Как мне сказали несколько динамовских фанатов, нынешний сезон по их оценке – суицид в чистом виде. Команда стала скучной, закончила удивлять, лидеры погасли, тренер не сделал ничего для изменения ситуации. Что тут скажешь? Наконец-то этот суицид закончился.