«Милан» ведёт переговоры с «Челси» о приобретении Лофтус-Чика — Романо
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Руководство «Милана» прямо сейчас ведёт предметные переговоры с «Челси» по поводу трансфера полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, английский хавбек является приоритетным вариантом для итальянского клуба. Сам игрок не против перейти в «Милан». Отмечается, что переговоры протекают в позитивном ключе.
В текущем сезоне на счету Лофтус-Чика 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Лофтус-Чику со стороны «Лидса».
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