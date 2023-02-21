«Лидс» летом может приобрести полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика

«Лидс Юнайтед», который был заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика в январское трансферное окно, может вернуться к кандидатуре игрока летом, сообщает Daily Express.
Большим поклонником игры хавбека является экс-тренер «павлинов» Джесси Марш, который был недавно уволен из-за неудовлетворительных результатов. В связи с этим руководство «Лидса» хочет подождать назначения нового главного тренера, после чего может вернуться к варианту с приобретением Лофтус-Чика.
«Павлины» занимают 19-ю позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 19 очков. От «Борнмута» и «Эвертона», которые занимают 17-е и 16-е места, дающие право на сохранение прописки в АПЛ, команда отстаёт на два очка.
В текущем сезоне Лофтус-Чик провёл за «Челси» 22 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
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