«Как их трясёт!» Игроки «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Сити» в командном чате

Игроки «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Манчестер Сити» (0:4) в командном чате, сообщает AS.
«Как их трясёт!» – с такого сообщения началась переписка футболистов «Барселоны» в вечер ответного матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
Один из игроков «Барселоны» написал, что в прошлый раз видел подобную игру «Реала» в финале Суперкубка Испании. В этом матче каталонцы победили со счётом 3:1.
Сразу несколько футболистов «Барсы» высоко оценили игру «Манчестер Сити». Многие писали: «Как же они хороши!»
Защитник Эрик Гарсия и вингер Ферран Торрес, ранее выступавшие за «Манчестер Сити», поздравили бывших партнёров по команде. Хави также отправил Хосепу Гвардиоле поздравительное сообщение.
Первые минуты игроков «Барсы» в ранге чемпионов:
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