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«Манчестер Сити» — «Реал», Лига чемпионов, детали: Пеп Гвардиола звонил Хави из-за Винисиуса и писал СМС Фердинанду

Гвардиола позвонил Хави и задал всего один вопрос. Детали триумфа «Манчестер Сити»
Максим Пахомов
Гвардиола перед матчем с «Реалом» звонил Хави
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Пеп набрал тренеру «Барсы» из-за Винисиуса. А в день матча написал самоуверенную СМС Рио Фердинанду.

Немного подробностей о главном футбольном матче недели в Европе. Речь, разумеется, о полуфинальной игре Лиги чемпионов между «Сити» и «Реалом». Если вдруг не смотрели (а зря), команда Гвардиолы разгромила испанский суперклуб и теперь сыграет в финале с «Интером»

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Б. Силва – 23'   2:0 Б. Силва – 37'   3:0 Аканджи – 76'   4:0 Альварес – 90+1'

Так вот, после матча легендарный защитник «МЮ» Рио Фердинанд в прямом эфире на британском ТВ зачитал сообщение Гвардиолы. СМС Пеп отправил ему до игры. Текст очень короткий: «Поверь, мы их обыграем». Вот насколько испанец был уверен в триумфе.

Ещё одна интересная деталь стала известна благодаря журналистам El Nacional. Они сообщили, что до матча Гвардиола звонил тренеру «Барсы» Хави, и всё ради одного вопроса: как нейтрализовать Винисиуса? Бразилец в играх с «Барсой» в этом сезоне забил всего один гол (а матча было четыре). А вот с «Сити» для гола в первом матче полуфинала ему хватило 36 минут.

Что ответил Хави, конечно, неизвестно. Но вот статистика Винисиуса на «Этихаде»:

  • один удар по воротам (не в створ);
  • ни одного созданного опасного момента;
  • две провальные попытки обыгрыша один в один. 
Винисиус провалил матч с «Сити»

Винисиус провалил матч с «Сити»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ну что, кому звонить Пепу перед финалом с «Интером»?

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