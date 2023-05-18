Гвардиола позвонил Хави и задал всего один вопрос. Детали триумфа «Манчестер Сити»

Немного подробностей о главном футбольном матче недели в Европе. Речь, разумеется, о полуфинальной игре Лиги чемпионов между «Сити» и «Реалом». Если вдруг не смотрели (а зря), команда Гвардиолы разгромила испанский суперклуб и теперь сыграет в финале с «Интером»

Так вот, после матча легендарный защитник «МЮ» Рио Фердинанд в прямом эфире на британском ТВ зачитал сообщение Гвардиолы. СМС Пеп отправил ему до игры. Текст очень короткий: «Поверь, мы их обыграем». Вот насколько испанец был уверен в триумфе.

Ещё одна интересная деталь стала известна благодаря журналистам El Nacional. Они сообщили, что до матча Гвардиола звонил тренеру «Барсы» Хави, и всё ради одного вопроса: как нейтрализовать Винисиуса? Бразилец в играх с «Барсой» в этом сезоне забил всего один гол (а матча было четыре). А вот с «Сити» для гола в первом матче полуфинала ему хватило 36 минут.

Что ответил Хави, конечно, неизвестно. Но вот статистика Винисиуса на «Этихаде»:

один удар по воротам (не в створ);

ни одного созданного опасного момента;

две провальные попытки обыгрыша один в один.

Винисиус провалил матч с «Сити» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ну что, кому звонить Пепу перед финалом с «Интером»?