Гвардиола позвонил Хави и задал всего один вопрос. Детали триумфа «Манчестер Сити»

Немного подробностей о главном футбольном матче недели в Европе. Речь, разумеется, о полуфинальной игре Лиги чемпионов между «Сити» и «Реалом». Если вдруг не смотрели (а зря), команда Гвардиолы разгромила испанский суперклуб и теперь сыграет в финале с «Интером»
Так вот, после матча легендарный защитник «МЮ» Рио Фердинанд в прямом эфире на британском ТВ зачитал сообщение Гвардиолы. СМС Пеп отправил ему до игры. Текст очень короткий: «Поверь, мы их обыграем». Вот насколько испанец был уверен в триумфе.
Ещё одна интересная деталь стала известна благодаря журналистам El Nacional. Они сообщили, что до матча Гвардиола звонил тренеру «Барсы» Хави, и всё ради одного вопроса: как нейтрализовать Винисиуса? Бразилец в играх с «Барсой» в этом сезоне забил всего один гол (а матча было четыре). А вот с «Сити» для гола в первом матче полуфинала ему хватило 36 минут.
Что ответил Хави, конечно, неизвестно. Но вот статистика Винисиуса на «Этихаде»:
- один удар по воротам (не в створ);
- ни одного созданного опасного момента;
- две провальные попытки обыгрыша один в один.
Винисиус провалил матч с «Сити»
Фото: Angel Martinez/Getty Images
Ну что, кому звонить Пепу перед финалом с «Интером»?
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