«Крылья Советов» забили более двух мячей за игру впервые с матча 1-го тура РПЛ
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Самарские «Крылья Советов» ведут со счётом 3:0 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».
Самарцы забили более двух мячей за игру впервые с матча первого тура чемпионата России. Тогда «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» со счётом 4:2.
В матче с «Уралом» на 45+4-й минуте счёт открыл защитник хозяев Гленн Бейл. На 52-й минуте второй мяч самарцев забил нападающий Дмитрий Цыпченко. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре реализовал пенальти — 3:0.
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 27 матчей. «Крылья Советов» находятся на 13-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).
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