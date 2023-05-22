Валерий Непомнящий: поведение Соболева в дерби — безобразие. Такие жесты никого не красят
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Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на непристойные жесты нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Трудно аргументированно говорить о причинах поражения ЦСКА в дерби. «Спартак» не был лучше армейцев. Ситуация с удалениями и пенальти сыграли свою роль. Судьи неправильно расценили ситуацию с красными карточками. Поведение Соболева — безобразие, нельзя себя так вести. Такие жесты никого не красят. Соболев всё время провоцировал игроков ЦСКА — арбитру надо было раньше это пресекать.
В борьбе за серебро всё зависит от ЦСКА. Нужно просто выигрывать оставшиеся матчи», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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- 22 мая 2023
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