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«Вальядолид» — «Барселона»: Кайл Ларин удвоил преимущество хозяев

«Вальядолид» — «Барселона»: Кайл Ларин удвоил преимущество хозяев
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Продолжается матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» принимает «Барселону». Игра проходит на стадионе «Хосе Соррилья». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Вальядолида».

Испания - Примера. 36-й тур
23 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
2-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Кристенсен – 2'   2:0 Ларин – 22'

На второй минуте Андрес Кристенсен срезал мяч в свои ворота. На 23-й минуте Кайл Ларин реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Матч команд в первом круге завершился разгромной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Голами в составе сине-гранатовых отметились Роберт Левандовски (дубль), Педри и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 35 матчах. «Барселона», обеспечившая себе чемпионский титул, находится на первом месте с 85 очками.

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