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Гвардиола сделал заявление по поводу своего будущего

Гвардиола сделал заявление по поводу своего будущего
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего будущего. Он заявил, что останется в английском клубе на следующий сезон и не думает о смене прописки.

«Я останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон. Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь в следующем сезоне даже с сотней нарушениями в АПЛ против нас, не волнуйтесь. Я буду здесь», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, испанский специалист работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне под руководством Гвардиолы «горожане» дошли до финала Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер Сити» сыграет в решающем матче с миланским «Интером» 10 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле (Турция).

Кто может покинуть «Манчестер Сити». Видео:

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