Видео: Фирмино раздал 200 памятных подарков своей семье и друзьям по «Ливерпулю»

Нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино подготовил памятные подарки для всех своих друзей и своей семьи по случаю своего ухода из клуба. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Бразилец приготовил 200 подарочных коробок, которые он раздал своим друзьям, членам семьи, партнёрам по «Ливерпулю» и сотрудникам клуба на прощальной вечеринке по случаю своего ухода. В качестве подарка Фирмино выбрал специальную футболку «Ливерпуля» со своим номером и фамилией с автографом и особые духи, созданные специально для него.

Бразильский форвард начнёт переговоры с потенциальными работодателями после прошедшей вечеринки. Из уважения к «Ливерпулю» он не делал этого раньше. Ранее стало известно, что он покинет клуб летом, по окончании контракта.